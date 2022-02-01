Какой погодой порадует последний месяц зимы

В феврале будет преобладать умеренно теплая погода. Среднемесячная температура будет колебаться от 0 до –5°C. Пойдет снег. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны – в пределах нормы, сообщает Укргидрометцентр.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в феврале средняя месячная температура воздуха составляет 0...-5°C, на высокогорье Карпат 6°C, на юге Одесщины, в Крыму и Закарпатье местами +1...+4° C.

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Абсолютный минимум температуры воздуха - 24...-39°C. На юге Одесской области, в Крыму -15...-23°C.

Абсолютный максимум температуры воздуха - +12...+20°C, в южной части, Винницкой и Прикарпатской местами +21...+24°C.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, на Закарпатье, в Карпатах и ​​горах Крыма 53-89 мм, на высокогорье 104-108 мм.

1 февраля в Украине не будет существенных осадков, но немного подморозит. На дорогах все еще будет гололедица. Днем от +2...-3°C. Ветер преимущественно западного направления, угомонится до умеренного.