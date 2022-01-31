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понедельник, 31 января 2022 12:09

Февраль начнется с похолодания: обновленный прогноз

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1 февраля в Украине не будет существенных осадков, но немного подморозит. На дорогах все еще будет гололедица.

Ближайшей ночью ожидается -2...8°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Днем во вторник от +2...-3°C.

"Завтра есть вероятность небольшого снега в Карпатах, околокарпатских областях местами, немного дождя в Одесской области и незначительного снега в Сумской области. Февраль приближает нас к весне и милым нежным листочкам", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно западного направления, угомонится до умеренного.

В Киеве февраль начнется свежей погодой - ночью до -5°C, днем 0...-2°C. Гололедица, но без серьезного или мокрого снега.

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Автор: facebook.com/tala.didenko
  В Киеве февраль начнется свежей погодой
В Киеве февраль начнется свежей погодой

В дальнейшем будет преобладать холодная погода с кратковременным скачком до умеренных морозов 4-5 февраля.

31 января в Украине ожидаются шквалы, метели и гололедица. Возможны нарушения движения транспорта, объявили штормовое предупреждение.

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Дата
31
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