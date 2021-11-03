В Украине будут царить ветры: прогноз до конца недели

В четверг в Украине будет ветрено. Самые сильные порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на севере, в западной части и многих центральных областях.

Дождей завтра в большинстве областей практически не будет, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Исключением станет лишь крайний запад Украины.

"Внимательно выбирайте место для парковки машины, избегайте разговоров под красивыми билбордами и закутывайтесь плотнее. Потому что увеличение скорости ветра лишь на 1м/с ощутимо снижает температуру воздуха на пять градусов", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Самая высокая температура воздуха ожидается в южной части страны +14...19°С. В общем не будет холодно, +10...15°С. Теплой удержится погода в пятницу, похолодает на севере, западе в субботу - воскресенье, 6-7 ноября.

В Киеве завтра, в четверг, дождя не ожидается. Будет ветрено и достаточно тепло, до +12...14°С. В пятницу в столице потеплеет до +16°С.

А в субботу - воскресенье киевляне снова почувствуют, как столбики термометров опустятся на несколько градусов вниз. 8 ноября снова прыгнет тепло вверх, а 9-10 ноября похолодает.

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Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Объявили первый уровень опасности, желтый. 3 ноября часть областей накроет туман с видимостью 200-500 м.