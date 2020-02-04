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вторник, 04 февраля 2020 14:21

В учебник истории попала фотожаба с Киану Ривзом
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Фотожаба с Киану Ривзом на 58-й странице украинского учебника истории
Фото: files.pidruchnyk.com.ua
Фотожаба с Киану Ривзом из украинского учебника истории
Оригинальное фото Чарльза Клайда Эббетса "Обед на небоскребе"

Канадский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории для 10 класса, "оказавшись" в 1932 году. В учебник попало фото с мемом "печальный Ривз".

Мем на страницах учебника заметил пользователь Twitter под никнеймом "Тремба", сообщает Громадське.

Учебник по всемирной истории для 10 класса выпустили в 2018 году, автор книги - кандидат исторических наук, директор Украинского института изучения Холокоста "Ткума" и директор музея "Память еврейского народа и Холокоста в Украине" Игорь Щупак.

Фотография, подписанная "Рабочие на строительстве небоскреба в Нью-Йорке: обеденный перерыв", находится на 58-й странице в параграфе "Соединенные Штаты в межвоенный период". Фото Чарльза Клайда Эббетса "Обед на небоскребе", сделанное во время строительства "Ар Си-Эй-Билдинг" в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке в 1932 году, иллюстрирует волну иммиграции в Америке 1900-1914-х.

Однако в учебник попало не оригинальное фото, а комическая фотожаба, созданная современными интернет-пользователями.

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На фотожабе Киану Ривз "обедает" вместе с 11 строителями на поперечной балке на высоте более 200 м. Мем "печальный Киану Ривз" появился в сети после того, как фотограф Рон Асадорян снял одинокого Киану Ривза в мае 2010 года, который ел сэндвич на скамейке в парке. Фото быстро приобрело популярность в сети: пользователи, в частности, "подсаживали" Киану к различным героям.

Голливудский актер 54-летний Киану Ривз находится на очередном пике карьеры. Недавнюю популярность ему принесла главная роль в трилогии "Джон Уик". В последней части его коллегой на площадке стала Берри.

Внимания к Ривзу добавила новость, что руководители киностудии Marvel ведут переговоры со звездой.

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04
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