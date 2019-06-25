Показали топ-10 самых горячих фото Киану Ривза

Автор: people.com Ривз в роли ветерана Второй мировой войны из фильма 1995 года "Прогулка в облаках"

Голливудский актер 54-летний Киану Ривз сейчас находится на очередном пике своей карьеры. Недавнюю популярность ему принесла главная роль в трилогии "Джон Уик". В последней части его коллегой на площадке стала Холли Берри.

Внимания к Ривзу добавила новость о том, что руководители киностудии Marvel ведут переговоры со звездой.

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"Мы говорим с ним по поводу едва ли не каждого фильма, который делаем. Но не знаю, согласится ли он когда-нибудь присоединиться к нам. Мы очень хотим выяснить, как это сделать правильно", - сказал глава Marvel Кевин Файги в интервью ComicBook.com.

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Фото: people.com

Недавно голливудская актриса 52-летняя Холли Берри ошеломила сексуальным образом на премьере фильма "Джон Уик 3: Парабеллум" в Лос-Анджелесе. Поклонники были в восторге от новой прически знаменитости.