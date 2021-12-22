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среда, 22 декабря 2021 13:10

В стране свирепствуют морозы: когда ждать потепления

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В Украине антициклон организует в четверг сухую погоду во всех областях.

В то же время завтра будут доминировать морозы, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Ночью будет в пределах -9...18°С, днем до -5...12°С.

"Надевайте все самое теплое, проверьте печку в машине и забегайте куда-нибудь на чаек и погреться. Любуемся морозным солнышком, у кого светит", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Антициклон повсюду организует сухую погоду
Антициклон повсюду организует сухую погоду

Днем на несколько градусов температура будет выше на юге, но южная ночь также ожидается морозной. Уже с пятницы придет другая воздушная масса - более теплая, но с осадками и сильным ветром. В выходные потеплеет до оттепели, мокрый снег будет переходить в дождь.

В Киеве завтра, 23 декабря, еще будет морозно. Без осадков, но с гололедом. Ночью температура опустится до -14...17°С, днем будет -8...10°С.

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Автор: facebook.com/tala.didenko
  В Киеве завтра, 23-го декабря, еще будет держаться мороз
В Киеве завтра, 23-го декабря, еще будет держаться мороз

22 декабря в Карпатах ударили сильные морозы. За последние два дня выпало более 50 см свежего снега, местами заносы достигают метра в высоту. Температура воздуха местами опустилась до -21°С.

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Дата
22
декабря

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