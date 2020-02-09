В столичном пабе играли песни поклонницы боевиков: в сети скандал

Администрация заведения извинилась за инцидент. Фото: Vgorode

Администрация "Портер Паба" была вынуждена извиняться за трансляцию песен российской певицы Юлии Чичериной, которая активно поддерживает боевиков Л/ДНР и находится в розыске СБУ.

Песни Чичериной включили в одном из баров сети на улице Житомирской в ​​Киеве. Об этом сообщил пользователь Евгений Яковлев в Facebook.

"Портер на Житомирской, играет Чичерина. Это уже край дна. Увидел в сториз и обалдел от этого. К вам наведаться лично и спросить с того, кто это допустил? Для тех, кто вчера на свет появился Юлия Чичерина - это самый рьяный поклонник "ДНР"/"ЛНР". С недавних пор находится в партии "За правду" Захара Прилепина. А еще она в розыске СБ ", - отметил Яковлев.

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Администрация "Портер Паба" уже извинились за песни Чичериной, объяснив, что не следят за творческой карьерой певицы. Также в заведении пообещали удалить ее песни.

Только на украинском языке дома разговаривают почти втрое больше людей, чем на русском. 37,3% жителей Украины разговаривают дома только на украинском, а 13,5% - только на русском. Таковы данные опроса центра "Социальный мониторинг".