В столице у Родины-матери устанавливают самый большой флаг в Украине

В Киеве установят самый большой флаг Украины. Фото: Униан

В Киеве на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во второй мировой войне" установят самый высокий флагшток в стране. Его высота будет около 90 метров.

Флагшток хотят построить до 23 августа, когда в стране празднуют День национального флага, сообщили в пресс-службе КГГА.

Размер флага, который вывесят на флагштоке, будет составлять 16 на 24 метра.

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Киевские власти хотели построить самый высокий флагшток в стране уже три года. После того как в Днепре построили самый высокий в стране на сегодня 72-метровый флагшток, в КГГА решили, что Киеву тоже не хватает такого объекта.