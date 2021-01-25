В столице прекратили незаконную застройку в парке

В Киеве прекратили незаконную застройку в зеленой зоне парка Партизанской славы.

К работе привлекли 5 единиц техники, коммунальных работников и роту муниципалов, которые занимались обеспечением безопасности. Сопротивление составили около 50 "титушок", сообщает Государственная Варта Киева.

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"Состоялся демонтаж сооружений и освобождения территории. Битва за парк началась в четыре утра. Стены упали, не выдержав стремительной атаки трактора. Титушки вообще покинули поле боя, потеряв инициативу", - говорится в сообщении.

Столичный кинотеатр "Киевская Русь" на ул. Сечевых Стрельцов, 93 будут закрывать на капитальный ремонт. Об этом рассказала заместитель директора КП "Киевкинофильм" Лариса Зубенко.