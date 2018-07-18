В США отреагировали на погром в НАБУ

Митингующие разбили мебель и набросали мусора в холле НАБУ. Фото: rbc.ua

В США обеспокоены сегодняшним погромом в здании Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, которые запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции, являются неприемлемыми в современном демократическом обществе", - говорится в заявлении посольства Украины в США, передает "Радио Свобода".

Во вторник, 17 июля, группа неизвестных ворвалась в холл здания НАБУ. Внутри они поломали мебель, набросали мусор, побросали торты Roshen. По словам руководителя управления внешних коммуникаций НАБУ Дарьи Манжуры, "все это происходило с молчаливого согласия полиции, которая присутствовала, но не мешала им этого делать".

По факту погрома в НАБУ открыли уголовное производство.

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17 июля под зданием САП прошли несколько акций. Одна из них - за отставку главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницого. Активисты принесли ему рюкзак - "помочь собрать вещи". Другую организовал Илья Кива. Его сторонники облили зеленкой и забросали тортами руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Он попал в больницу с ожогами глаз.