В школе в Винницкой области зафиксировали вспышку коронавируса

В винницкой области произошла вспышка коронавирусной инфекции. Фото: Reuters

В Павловской общеобразовательной школе Винницкой области в четырех учителей подтвердился коронавирус.

Еще семь с высокой температурой ждут результатов тестирования на Covid-19. Об этом сообщает сельский председатель Павловки Виктор Кособуцкий, передает kalynivka.city.

Как отмечается, в связи со вспышкой средние и старшие классы перевели на дистанционное обучение.

"С пятницы, 4 сентября, ученики Павловской школы не ходят на учебу из-за обнаружения коронавируса в менее четырех учителей. Двое учителей школы лечатся от Covid-19, еще в двух болезнь подтвердили течение последних суток", - рассказал сельский голова.

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Так, старшие и средние классы будут учиться дистанционно до 11 сентября. В то же время, с "судьбой младших классов еще не определились".

"С младшими классами определяемся. Ученики этих классов не контактируют с учителями старших классов. Никто из учителей младших классов не заболел. Если такая ситуация сохранится, то младшие классы будут учиться в обычном режиме", - сказал Кособуцкий.

На Буковине, в селе Нижние Становцы Кицманского района Черновицкой области, в психоневрологическом интернате обнаружили вспышку коронавируса. Коронавирусной инфекцией подтвердили в 11 подопечных интерната.