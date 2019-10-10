В школе произошел конфликт: учителя массово увольняются

У школы произошел конфликт с сельским головой. Фото: 112

Десять учителей и директор школы уволились в селе Кривоносово Бобринецкого района Кировоградской области из-за конфликта с главой села.

Конфликт возник из-за требования отчитаться школе об использовании добровольных взносов, сообщает CBN.

Председатель села Людмила Копотий свои действия оправдывает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам

"Из местного бюджета постоянно предоставлялась спонсорская помощь на питание, на приобретение угля, мебели. Поменяны полностью окна в школе. Я за то, чтобы учебное заведение существовало в нашем селе. Но когда стоит вопрос об отчете, то я считаю, что председатель родительского комитета или дирекция школы должны отреагировать на это", - отметила Копотий.

Учебный процесс для более полусотни школьников может быть сорван.

В Бобринецкой райгосадминистрации сказали, что о ситуации знают. Начальник отдела образования Алексей Резун заявил, что сейчас ищут пути решения.

В Славянске Донецкой конфликт между школьниками закончился ножевым ранением одного из них. В школе №6 во время драки 6-классник ударил ножом 9-классника.