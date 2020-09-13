В Ровенской области мужчина погиб под поездом

В Ривненской области под поездом погиб человек. Фото: Нацполиция

В городе Дубно Ровенской возле железнодорожного переезда под электропоездом сообщением "Львов-Козятин" погиб неизвестный мужчина.

Трагедия произошла в субботу, 12 сентября, около 14:00. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области в воскресенье, 13 сентября.

"По словам машиниста, он внезапно стал на пути, расставив руки. Несмотря на экстренное торможение и полную остановку электропоезда, избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Личность неизвестного пока не установлена.

"Приметы погибшего: возраст 55-60 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см. Был одет в синие джинсы, джинсовый пиджак, футболку: серого цвета в нижней части, а в плечевом поясе - полоски белого, серого и розового цветов, бейсболку горчичного цвета, обут в черные резиновые тапочки. На теле имеется несколько татуировок. При себе имел иконку Николая Чудотворца ", - информируют правоохранители.

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