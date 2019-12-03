В России заявили, что Венгрия попросила защитить ее меньшинства в Украине

Национальное собрание Венгрии направило Госдуме соответствующую просьбу. Фото: www.rbc.ua

Венгерский парламент попросил Госдуму Российской Федерации объединить усилия по "защите прав языковых меньшинств" в Украине.

Как пишут российские СМИ, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он утверждает, что Национальние собрания Венгрии направили Госдуме соответствующую просьбу.

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"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Ради о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", - заявил Володин .

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что школьникам венгерского происхождения сложно изучать украинский язык якобы из-за его схожести с русским.