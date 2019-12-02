Венгерский посол назвал украинский язык "сложным" для изучения этническими венграми

Венгерский посол высказался об украинском языке. Фото: Сегодня

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что школьникам венгерского происхождения сложно изучать украинский язык якобы из-за его схожести с русским.

"В своей жизни я учился только на венгерском. Конечно, после школы жизнь сложилась так, что нужно изучать другие языки. Однако, на мой взгляд, если у тебя есть знания, полученные на родном языке, затем на любом языке ты сможешь их передать и использовать", - сказал Ийдярто в интервью Главкому.

Он добавил, что " Венгрию сейчас представляют как страну, которая блокирует образовательную реформу в Украине, но это не так".

"Самый главный аргумент украинской стороны - это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не говорят на украинском языке. Но это опять вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка преподается. Украинский подход заключается в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут преподаваться на украинском. Наш подход - ребенок должен изучать предметы на своем родном языке, поскольку именно на родном языке лучше усваивается материал. Украинский преподавался бы пять раз в неделю", - пояснил дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер-министр Чехии появился на годовщине Бархатной революции в галстуке с российским триколором

По его словам, это позволило бы изучать украинский язык "не хуже, чем так, как предлагает украинская сторона".

Ийдярто выразил опасения, что "смешанная система, которую предлагается ввести, приведет к тому, что дети ни по-украински, ни украино-венгерски говорить не будут".

В Европе отдалённо родственными языками венгерского являются финский и эстонский, однако до конца XIX века факт принадлежности венгерского языка к финно-угорским подвергался сомнению.