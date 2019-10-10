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четверг, 10 октября 2019 01:39

В России на 12 лет посадили пенсионера за "шпионаж" в пользу Украины

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В России на 12 лет посадили пенсионера за &quot;шпионаж&quot; в пользу Украины
В России посадили пенсионера за шпионаж. Фото: ТСН

В России 72-летнего Владимира Моргунова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену.

Жителя приграничного с Украиной поселка Чертково задержали в ноябре прошлого года. При обыске у него дома силовики нашли 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя - Российской Федерации и Украины, передает ТАСС.

Следствие считает, что Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч, о которых он договаривался по телефону.

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"Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни пограничного Чертковского района, а также информация о дислокации военной техники в пограничные, силы и средства, задействованные в обеспечении охраны государственной границы РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада не смогла принять законопроект "О частной детективной (розыскной) деятельности".

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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