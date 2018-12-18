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вторник, 18 декабря 2018 14:22

Своих Шерлоков в Украине не будет: Рада провалила законопроект о детективах

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Своих Шерлоков в Украине не будет: Рада провалила законопроект о детективах
Весной ВР приняла законопроект о детективах, но президент его ветировал. Фото: domanskiy

Верховная Рада не смогла принять законопроект "О частной детективной (розыскной) деятельности".

Спикер Андрей Парубий несколько раз ставил документ с предложениями президента на рассмотрение. Он набрал 161 голос из 226 необходимых.

"Это возможность для того, чтобы быстрее раскрывать преступления. Приобщить к этому человека, не из системы МВД. Это люди, которые, возможно, имеют колоссальный опыт, но находятся на заслуженном отдыхе, люди, которые имеют навыки, которые работали оперативно с раскрытием преступлений", - отметил перед голосованием нардеп Сергей Евтушок.

Представитель президента Ирина Луценко призвал быть внимательными при голосовании.

"Президент Украины отметил, что этот законопроект должен быть сбалансированным. Должен быть исчерпывающий перечень полномочий детективов. То, что относится к полномочиям Национальной полиции, не должно пересекаться с полномочиями частных детективов. Должны быть предохранители, направленные на защиту граждан от возможных злоупотреблений частными детективами их полномочиями, надлежащая ответственность за возможную дискредитацию частными детективами граждан Украины, надлежащая защита коммерческой тайны и защита от промышленного шпионажа", - отметила Луценко.

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13 апреля 2017-го Верховная Рада 261 голосом приняла законопроект "О частной детективной (розыскной) деятельности". 7 июня президент Петр Порошенко наложил вето на эту инициативу. Позже глава государства вернул документ со своими правками в парламент.

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18
декабря

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