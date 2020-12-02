В Раде ждут СБУ из-за венгерской "молитвы" на Закарпатье

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности заслушает дело о венгерском гимн. Фото: krliman.gov.ua

Сегодня эту ситуацию будут разбирать парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщила председатель подкомитета по вопросам госбезопасности и обороны Ирина Верещук.

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"Я буду ставить сегодня на заседании комитета этот вопрос на рассмотрение. Мы хотим услышать от представителей СБУ, какую оценку именно они дают этому факту, потому что политически выполнения венгерского гимна - неприемлемо. Он не является просто песней. Это государственный символ", - отметила народный депутат.

Представители комитета хотят понять, насколько систематически происходили эти вещи на Закарпатье. Связано ли это с российским влиянием и войной.

"Мы будем требовать привлечь к ответственности лиц, если они будут признаны виновными в организации такого процесса, в организации выполнения такого гимна. Венгрия неоднократно применяла свое членство в НАТО и ЕС как "инструмент давления и шантажа" в отношении Украины. Их сторона должна понимать, как бы они отреагировали на выполнение украинского гимна? Это же сразу уголовное производство!" - отметила Верещук.

Депутаты Сюртивськои объединенной территориальной общины с головой ОТГ после присяги якобы пели венгерский гимн. На опубликованных кадрах видно, как депутаты действительно поют гимн соседнего государства. По информации автора видео, инцидент произошел еще 21 ноября - в День достоинства и свободы.