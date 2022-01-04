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вторник, 04 января 2022 20:40

В работе Telegram произошел глобальный сбой

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В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел сбой. Фото: pixabay.com

Вечером 4 января в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, затронувший несколько стран.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector, отслеживающего работу сайтов, передает ТСН.

Жалобы на работу мессенджера начали поступать примерно в 18:00. Больше всего жалоб было в 18:30. С проблемами столкнулись жители Украины, России, Швейцарии и Германии.

Большинство пользователей Telegram жалуются на работу программы (49%), соединение с сервером (36%), исправлением сообщений (16%).

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В Казахстане заблокировали мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal. во многих городах отключили также мобильный интернет, периодически исчезает связь. В частности, в Алматы и столице страны Нур-Султан.

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