В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел сбой. Фото: pixabay.com

Вечером 4 января в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, затронувший несколько стран.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector, отслеживающего работу сайтов, передает ТСН.

Жалобы на работу мессенджера начали поступать примерно в 18:00. Больше всего жалоб было в 18:30. С проблемами столкнулись жители Украины, России, Швейцарии и Германии.

Большинство пользователей Telegram жалуются на работу программы (49%), соединение с сервером (36%), исправлением сообщений (16%).

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В Казахстане заблокировали мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal. во многих городах отключили также мобильный интернет, периодически исчезает связь. В частности, в Алматы и столице страны Нур-Султан.