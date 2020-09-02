В психбольнице зафиксировали вспышку коронавируса

Коронавирусной инфекцией уже обнаружили у 20 человек. Фото: Reuters

В психиатрическом заведении Харькова зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

Сейчас коронавирус подтвердили в 20 человек. Об этом сообщает директор областного лабцентру Любовь Махота.

"Мы за минувшие сутки вспышка в областной психиатрической больнице № 3. Заболели 20 человек, пять из которых - это медицинские работники", - рассказала она.

Как отмечается, всего в медучреждении подтвердили 21 случай Covid-19, первым заболел врач.

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"Продолжается эпидрасследование, уже есть версия, что коронавирус "привезли" с отдыха, после отпуска. 20 новых больных, которых обнаружили в сутки, контактировавших с больным. Они в легком состоянии", - рассказала директор.

На Буковине, в селе Нижние Становцы Кицманского района Черновицкой области, в психоневрологическом интернате обнаружили вспышку коронавируса. Коронавирусной инфекцией подтвердили в 11 подопечных интерната.