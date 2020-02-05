В Православной церкви взялись за переход на Григорианский календарь

Создадут Синодальную комиссию по переходу на Григорианский календарь. Фото: ТСН

Православная церковь Украины создала Синодальную календарную комиссию, которая будет изучать целесообразность перехода на .григорианський календарь.

Такое решение приняли 4 февраля на заседании Священного Синода ПЦУ, сообщается на официальном сайте Православной Церкви Украины.

"Поддержали необходимость взвешенного, конструктивного обсуждения в поместной церкви календарной реформы, с учетом мнения общества, среди которого сейчас примерно втрое меньше ее сторонников, чем оппонентов", - говорится в заявлении.

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Синодную календарную комиссию возглавил ректор Киевской православной богословской академии протоиерей Александр Трофимлюк. К следующему заседанию Синода должен подать предложения по персональному составу комиссии.

Прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ) называют себя 38,6% украинцев.