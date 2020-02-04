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вторник, 04 февраля 2020 10:58

Сколько украинцев считают себя прихожанами ПЦУ

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Сколько украинцев считают себя прихожанами ПЦУ
22,5% не считают себя религиозными людьми. Фото "РБК".

Прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ) называют себя 38,6% украинцев.

Прихожанами православной церкви Московского патриархата, которой руководит митрополит Онуфрий, считают себя 20,7% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременка.

Еще 9,8% респондентов ответили, что есть греко-католиками. 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - иудеями.

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Иное вероисповедание указали 1,5% опрошенных, а 4,5% сказали, что являются христианами без привязки к конфессиям.

22,5% респондентов - почти каждый пятый опрошенный - не считают себя религиозными людьми.

Рабочие, которые делают ремонт в Кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, вынесли из храма радиоаппаратуру. Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

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