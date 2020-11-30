В последний день осени в Карпатах ударил 10-градусный мороз

В последний день осени в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до морозной и выпал снег.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"30.11.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м, ветер юго-западный 1-2 м/с, температура воздуха -10°С", - говорится в сообщении.
Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
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1 и 2 декабря в большинстве северных, центральных и южных областей Украины местами ожидается небольшой мокрый снег, ночью - морозы.
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