В последний день осени в Карпатах ударил 10-градусный мороз

На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -10°С. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В последний день осени в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до морозной и выпал снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"30.11.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м, ветер юго-западный 1-2 м/с, температура воздуха -10°С", - говорится в сообщении.

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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1 и 2 декабря в большинстве северных, центральных и южных областей Украины местами ожидается небольшой мокрый снег, ночью - морозы.