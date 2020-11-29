Украинские предупредили о желтом уровне опасности

В понедельник, 30 ноября, в пяти областях Украины существенно ухудшится погода.

Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед, сообщает ДСНС.

"30 ноября в Одесской, днем ​​и в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед, на юге и востоке порывы ветра 15-20 м / с. На дорогах страны, кроме юго-востока , местами гололедица. (І уровень опасности, желтый)", - предупреждают в службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несколько регионов Украины засыпало снегом: фото и видео

Также такие погодные условия могут привести к нарушениям транспортного движения.

1 и 2 декабря в большинстве северных, центральных и южных областей Украины ожидается мокрый снег. Ночью синоптики прогнозируют морозы.