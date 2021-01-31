В понедельник планету накроет магнитная буря: как уберечься

Магнитная буря накроет планеты 1 февраля. Фото: pixabay.com

В понедельник, 1 февраля, мир накроет геомагнитная буря. Ее спровоцирует усиление солнечного ветра, возникающего из выступления южной полярной корональной дыры.

Она будет незначительной, но может вызвать ухудшение самочувствия, предупреждает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

По словам специалистов, магнитная буря будет иметь уровень G1. Это самая маленькая из 5 уровней. Буря класса G1 способна спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, повлиять на пути миграций птиц и животных. Тогда как более сильные геомагнитные колебания приводят к нарушениям связи и перебоев в работе навигационных систем.

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Независимо от силы бури, люди могут чувствовать аритмию сердца, шум в ушах, скачки давления, головную боль, переутомление и бессонницу. Кроме этого, возможна психическая неуравновешенность, агрессия.

Более всего это почувствуют люди с метеозависимостю, пожилого возраста и те, кто имеет проблемы с сердцем, сосудами, другие хронические болезни. Таким медики советуют держать рядом лекарства, больше употреблять воды, травяные чаи, избегать чрезмерных физических нагрузок.

Четыре магнитные бури ожидается в феврале этого года. Некоторые из них будут достаточно сильными.Самай мощная будет 15 февраля. И хотя продлится недолго, многие могут почувствовать слабость и ухудшение самочувствия.