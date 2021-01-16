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суббота, 16 января 2021 09:35

Когда ждать сильных магнитных бурь

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Когда ждать сильных магнитных бурь
В феврале нас ждет 4 магнитные бури. Фото: pixabay

Четыре магнитные бури ожидается в феврале этого года. Некоторые из них будут достаточно сильными.

Когда именно будут, сообщает OBOZREVATEL.

7-10 февраля. 7 февраля начнется магнитный всплеск средней интенсивности, который продлится до 10 февраля. Пик бури придется на 9 февраля.

15 февраля. В понедельник, 15 февраля, предполагается сильная магнитная буря, пик которой будет в дневное время. И хотя продлится недолго, многие могут почувствовать слабость и ухудшение самочувствия.

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22 февраля. Геомагнитное колебания 22 февраля, по прогнозу специалистов, является всплеском средней силы. Отмечается, что оно будет непродолжительным ..

27 февраля. 27 февраля ожидается слабая магнитная буря. Для многих она пройдет незаметно, однако метеочувствительным людям и тем, кто страдает от хронических заболеваний, следует иметь необходимые лекарства и препараты под рукой.

В 2021 году люди чем дальше, тем реже будут видеться, потому что начнут чувствовать угрозу друг от друга.

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