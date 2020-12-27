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воскресенье, 27 декабря 2020 01:20

Медицинский гороскоп на 2021 год: каким органам следует уделить больше внимания

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Медицинский гороскоп на 2021 год: каким органам следует уделить больше внимания
Это удачный год для лечения бесплодия. Будут рождаться сильные и здоровые дети. Фото: pixabay.com

В 2021 году люди чем дальше, тем реже будут видеться, потому что начнут чувствовать угрозу друг от друга. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"21 декабря наступила Эра воздуха, - говорит астрологиня. - Воздух связан с инфекциями. Нам придется привыкнуть, что вирусы среди нас. Будем жить от эпидемии к эпидемии. Этот карантин стал первым сигналом того, что пора менять способ общения между людьми. Немало времени будем проводить в закрытых помещениях. Следует больше внимания уделить своему здоровью. Не игнорируйте головную и зубную боли. Обратите внимание на работу почек, желчного пузыря и сердца. Это удачный год для лечения бесплодия. Будут рождаться сильные и здоровые дети".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Берегитесь пандемии. Здоровье будет слабее, чем в прошлом году. Возможно снижение остроты зрения.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Занимайтесь спортом, закаляйте тело. Поддерживайте себя в хорошей физической форме. Не допускайте переутомления.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Остерегайтесь падения с высоты. Берегите суставы от травм. Избегайте аварийных ситуаций на дорогах.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не полагайтесь на мнение одного врача. Если сомневаетесь в диагнозе, посоветуйтесь с несколькими. Вовремя обращайтесь к стоматологу. Уязвимыми становятся зубы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Храните привычный режим питания. Эксперименты с продуктами и косметикой закончатся аллергией. Легко будет сбросить лишний вес. Уязвимой становится система пищеварения. Не стоит экспериментировать с диетами. Легко будет избавиться от вредной привычки.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Внимания требует кровеносная система. Снижается эластичность сосудов. Может усиливаться головная боль и возникать проблемы с памятью. Магнитные бури и резкие колебания температур скажутся на самочувствии. Поддерживайте нормальный уровень гемоглобина.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не забывайте о личной гигиене. Легко будет подхватить вирусные инфекции. Избегайте толпы. Контролируйте калорийность блюд, которые потребляете. Есть риск набрать лишний вес.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Проявятся наследственные болезни. Посмотрите, какие болезни свойственны вашем роду. С появлением первых симптомов обратитесь к врачу. Следите за работой эндокринной системы. Уязвимой становится щитовидная железа. Среди людей старше 50 лет, увеличится количество больных диабетом.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Остерегайтесь переохлаждения. Это может привести к воспалению легких и гаймориту. Долечивает простуду и грипп, чтобы избежать осложнений.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Это хорошее время для реабилитации. Следите за работой печени и желчного пузыря. Копченые, соленые и жирные блюда ухудшат самочувствие.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Может ухудшиться обмен веществ. Чаще будут возникать застойные явления в организме. Пейте больше чистой воды. Снять нервное напряжение помогут полноценный сон и успокаивающие чаи.

Астрологиня назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год. Многие люди прославятся и разбогатеют. Стоит прислушаться к ее предсказаниям.

Автор: Gazeta.ua
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