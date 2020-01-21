В Офисе президента объяснили, почему запретили комментарии в аккаунтах

Офис президента закрыл комментарии в своих аккаунтах. Фото: ТСН

Офис президента Владимира Зеленского отключил возможность комментировать в своих аккаунтах в Instagram и YouTube из-за многочисленных атак ботов и рекламы.

"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях. Решили закрыть комментарии в Іnstagram и YouTube", - сказали в пресс-службе главы государства.

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В то же время отмечается, что осталась возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же, как и на личных страницах Зеленского.

В аккаунте президента Украины Владимира Зеленского в Twitter снова написали пост с географической ошибкой. В англоязычной версии сообщения, опубликованного поздно вечером 9 января, вместо Canada написали Canadia.