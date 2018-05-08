В Одесской области на родительском собрании в школе избили чиновницу

В Одесской области на собрании в школе родители избили чиновницу, сын которой оскорблял детей. Фото: Вugrinskagromada

Под Одессой в городе Рени разгорелся настоящий скандал из-за избиения работницы мэрии на родительском собрании в школе.

Конфликт начался из-за агрессивного поведения одного из учеников, сообщает местное издание "Думская".

В школе №3 города Рени уже долгое время происходят различные конфликты из-за мальчика Глеба и его мамы Вии Кобель, которая работает в исполкоме мэрии специалистом общего отдела. Так женщина неоднократно угрожала учителям, а ее сын обижал одноклассников и других школьников. Родители детей писали много жалоб, даже к мэру города Игорю Плехову, однако результата они не давали. Ситуация дошла до критической точки, на школьном собрании 7 мая возмущенные родители избили Вию Кобель. С инцидентом розбиралась полиция, однако огласки события не было.

"Похоже, скандал хотят спустить на тормозах", - заявили в школе.

Однако, пресс-служба Нацполиции подтвердила факт драки в школе

"Произошел словесный конфликт, а затем драка. В результате мама ребенка, к которой были претензии, обратилась в Ренийский райотдел с заявлением о нанесении ей побоев другой участницей конфликта", - написали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские пытали людей и отбирали квартиры

Сейчас правоохранители ждут результаты судмедэкспертизы, если избиение подтвердится, то будет открыто уголовное производство.

Ранее, в Киеве водителю маршрутки №301 не понравилось замечание пассажира, жителя Винницы Юрия Кирилюка и он решил наказать его с помощью биты. Пострадавший получил телесные повреждения.