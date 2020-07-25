В Одессе отчитались о неожиданном наплыве туристов

Количество туристов в Одессе превзошла наши ожидания - горсовет. Фото: Reuters

С начала лета, количество туристов, прибывших в Одессу превзошла ожидания местных властей.

Туристов еще не считали, но отмечают, что их очень много. Об этом рассказала директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова, передает УНН.

"На самом деле, в начале лета мы еще не имели этого адаптивного карантина. И не очень понимали, как оно будет. Но на выходные, когда была Троица, мы имели 30 км заторов на трассе Киев-Одесса и это превзошло наши ожидания на количество людей, которые приехали в город. И сегодня очень большое количество туристов ", - рассказала она.

По словам Марковой, точное количество туристов не подсчитывали том, что окончательные подсчеты происходят в октябре-ноябре.

"Сейчас пик туристического сезона и Одесса, в рамках ограничений, но действительно город-праздник и люди приезжают. Очень большое количество приезжают на выходные, ведь все вышли после карантина и работают, но есть выходные дни, чтобы развлечься ", - отметила директор.

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Она добавила, что для того чтобы люди имели эмоциональное перезагрузки после тяжелой весны, в Одессе планируют проводить различные мероприятия в рамках карантина.

Настоящий туристический бум переживает Одесса. Пляжи, улицы и рестораны переполнены туристами, а в ночных клубах Аркадии - ажиотаж. И все это на фоне заявлений об усилении карантина.