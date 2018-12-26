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среда, 26 декабря 2018 15:44

В Новый год в Одессу отменили 5 поездов

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В Новый год в Одессу отменили 5 поездов
В Одессу не будут ездить некоторые рейсы из Киева и Львова. Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

На новогодние праздники часть поездов в Одессу и из города не ходить. Об этом сообщает местное издание "В городе Одесса".

В направлении Одессы отменяются рейсы поездов:

№ 763 "Интерсити +" Киев - Одесса 31 декабря,

№ 105 Киев - Одесса (через Винницу) 31 декабря и 6 января,

№ 148 Киев - Одесса (через Черкассы) 1 января,

№ 145 Киев - Измаил 31 декабря,

№ 12 Львов - Одесса также 31 декабря.

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В обратном направлении:

№ 146 Измаил - Киев 1 января,

№764 "Интерсити +" Одесса - Киев 31 декабря,

№ 106 Одесса - Киев (через Винницу) 31 декабря,

6 января, № 12 Одесса - Львов 31 декабря.

Кроме того, пострадают и пригородные направления: отменены рейсы электропоезда Одесса - Белгород-Днестровский в 17:43 31 декабря и в 8:35 1 января.

В обратном направлении - из Белгорода-Днестровского в Одессу 1 января будут отменены рейсы с отправлением в 7:40, 16:09.

Укрзализныця открыла продажу билетов на пять дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников.

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