Укрзализныця открыла продажу билетов на 15 дополнительных поездов

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на новогодние праздники. Фото: 0564

Укрзализныця открыла продажу билетов на пять дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников.

Дополнительные поезда назначили из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепра, и из Одессы - в Ужгород. Об этом сообщили в пресс-центре компании.

По словам руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, всего на зимние праздники открыта продажа билетов на 15 дополнительных поездов, в тоже время планируется назначить 30 дополнительных поездов.

"Чтобы все желающие смогли доехать до мест отдыха и встретить праздники в кругу родных и близких. Благодаря этим поездам и их эффективному обращения сможем перевезти на 5 - 7% пассажиров больше, чем в прошлом", - подчеркнул Кравцов.

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В следующем году Укрзализныця планирует дважды повысить тарифы на пассажирские перевозки в Украине. Это следует из проекта финансового плана Укрзализныци на 2019 год.