Командующий НАТО поздравил Украину с Днем Независимости. Фото: Михаил Палинчак, УНИАН

Командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе, командующий военно-морских сил США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк поздравил Украину с 30-летием Независимости.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"В этот день желаем счастливой 30-й годовщины Независимости. Мы в НАТО надеемся на счастливое будущее вместе с Украиной", - отметил Берк.

Он подчеркнул, что Украина является ценным партнером для НАТО.

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"Сегодня Украина продолжает противостоять прямым угрозам ее суверенитета и территориальной целостности и может полагаться на полную солидарность НАТО. Украина - ценный партнер НАТО", - сказал Берк.

Он добавил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также важные внутренние реформы, которые способствуют укреплению ее безопасности.

"Празднуя сегодня День независимости, украинцы во всем мире помнят об испытаниях, через которые им пришлось пройти, чтобы защитить свою свободу. Украинцы хорошо знают цену свободы", - добавил адмирал.

Шансы Украины на вступление в НАТО ухудшились. Американская дипломатия создала нам иллюзии. И мы забыли, что НАТО принимает решение консенсусом. Даже энергичная поддержка Штатов не помогла. Такого содействия сейчас нет.