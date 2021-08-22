В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости

 
Ексклюзивы
1/5
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 153
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 288
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Просмотров: 297
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
Просмотров: 144
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Просмотров: 459
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Просмотров: 4347
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Просмотров: 846
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 441
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Просмотров: 1359
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Просмотров: 675
Фото
Все фото
25
5
14
9
4
На выставке показали историю украинского воинства со времен Киевской Руси
На выставке показали историю украинского воинства со времен Киевской Руси
Эвакуированных из Афганистана украинцев встретили в Борисполе - фото
Эвакуированных из Афганистана украинцев встретили в Борисполе - фото
Украинские полярники приобрели легендарный ледокол: просят помочь с названием
Украинские полярники приобрели легендарный ледокол: просят помочь с названием
21 серпня День янгола святкують лише чоловіки
21 серпня День янгола святкують лише чоловіки
Советскую инсталляцию перенесли с Аллеи Героев Небесной Сотни и поставили под охрану
Советскую инсталляцию перенесли с Аллеи Героев Небесной Сотни и поставили под охрану
Видео
Все видео
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия в получении Томоса об автокефалии ПЦУ
Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия в получении Томоса об автокефалии ПЦУ
Украинские парашютисты отплясывали гопак в небе: невероятные кадры
Украинские парашютисты отплясывали гопак в небе: невероятные кадры
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 324
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 153
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 441
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1701
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 765
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 297
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
воскресенье, 22 августа 2021 15:25

В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости

  Комментировать
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
Командующий НАТО поздравил Украину с Днем Независимости. Фото: Михаил Палинчак, УНИАН

Командующий Объединенных сил союзников НАТО в Неаполе, командующий военно-морских сил США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк поздравил Украину с 30-летием Независимости.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"В этот день желаем счастливой 30-й годовщины Независимости. Мы в НАТО надеемся на счастливое будущее вместе с Украиной", - отметил Берк.

Он подчеркнул, что Украина является ценным партнером для НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заместитель генсека НАТО посетит Киев

"Сегодня Украина продолжает противостоять прямым угрозам ее суверенитета и территориальной целостности и может полагаться на полную солидарность НАТО. Украина - ценный партнер НАТО", - сказал Берк.

Он добавил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также важные внутренние реформы, которые способствуют укреплению ее безопасности.

"Празднуя сегодня День независимости, украинцы во всем мире помнят об испытаниях, через которые им пришлось пройти, чтобы защитить свою свободу. Украинцы хорошо знают цену свободы", - добавил адмирал.

Шансы Украины на вступление в НАТО ухудшились. Американская дипломатия создала нам иллюзии. И мы забыли, что НАТО принимает решение консенсусом. Даже энергичная поддержка Штатов не помогла. Такого содействия сейчас нет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Пленных и врагов Дракула сажал на кол

Машина спасла президента при покушении

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
 Просмотров: 22312
Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды
Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды
11
 Просмотров: 17523
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
16
 Просмотров: 4347
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
 Просмотров: 3924
Талибы обратились к миру с просьбой о помощи
Талибы обратились к миру с просьбой о помощи Просмотров: 3771
Общество
Эвакуация из Кабула и репетиция парада - как прошла неделя в фото
Эвакуация из Кабула и репетиция парада - как прошла неделя в фото
10
 Просмотров: 9
Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия в получении Томоса об автокефалии ПЦУ
Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия в получении Томоса об автокефалии ПЦУ
 Просмотров: 126
Украинские парашютисты отплясывали гопак в небе: невероятные кадры
Украинские парашютисты отплясывали гопак в небе: невероятные кадры
 Просмотров: 270
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
 1 Просмотров: 333
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 2682
Больше всего комментируют
16
Последняя страна НАТО присоединилась к "Крымской платформе"
5
Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба
4
Зеленский может повторить серьезную ошибку Порошенко - политолог
2
Порошенко в Андреевской церкви принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей
2
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
Голосов: 56987
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть