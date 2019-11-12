В Нацбанке отрицают обыски НАБУ

Работники НАБУ не проводили обыски в НБУ. Фото: korrespondent.net

Руководство Национального банка Украины на рабочих местах. Работники НАБУ не проводили у них обыски и никого не задерживали.

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"Вся команда руководства НБУ на своих рабочих местах. Никаких обысков и задержаний не было. Глава НБУ прервал заграничную командировку и срочно возвращается в Украину, чтобы быть вместе со своей командой", - написала в Facebook директор Департамента коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко, добавив фото с коллегами.

В Национальном банке не владеют информацией, кого именно из действующих чиновников НБУ задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита "ВиЭйБи банка". Также в НБУ пообещали предоставить комментарий по задержанию председателя правления Райффайзен банка Аваль и бывшего заместителя ексголовы НБУ Валерии Гонтаревой Александра Писарука.У Н