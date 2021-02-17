В НАБУ объяснили, почему их расследование не влияет на закупку Covid-вакцин

Факт начала расследования не является доказательством вины или же подтверждением совершения преступления. Фото: pixabay.com

В НАБУ подтвердили информацию о расследовании, которое касается возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу через частную фирму-посредника.

Вместе с тем в пресс-службе ведомства подчеркнули, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или же подтверждением совершения преступления, а следовательно не создает препятствий для закупок препаратов у поставщиков.

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"НАБУ действительно начало досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке Covid-вакцин. Основанием стало соответствующее заявление гендиректора ГП "Медицинские закупки", сведения из которого детективы НАБУ внесли в ЕРДР. В рамках расследования они проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного правонарушения. Детективами не осуществлялось никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены как воспрепятствование деятельности по закупке вакцин для Украины", - говорится в сообщении.

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Сначала ГП "Медицинские закупки" вело переговоры по закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3. Затем директор предприятия Арсен Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов вмешался в процесс закупки. Обнародованная цена 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире. На основании этого он обратился в НАБУ.