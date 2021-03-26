В могилу кидают драгоценности и деньги - какие похороны бывают в Украине

Под конец церемонии в небо выпустили живых бабочек. Фото: pixabay.com

Родственники усопших людей иногда заказывают необычные захоронения.

Ромы обычно организовывают пышные прощание, рассказал Gazeta.ua владелец столичной Первой городской студии траурных церемоний Евгений Минченко.

"Для их культуры не принято грустить. На столах - много еды и алкоголя. Гулять могут несколько дней и просто на кладбище. Гостей, как правило, 50-100. Они покупают дорогие гробы и самостоятельно строят склепы. В могилу все, кто прощается - бросают деньги и драгоценности. Чем больше был статус человека, тем больше ценных вещей оставляют. Если набрасывали много денег и украшений, то могут могилу залить бетоном. Чтобы не разграбили", - сказал специалист.

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Евгений вспомнил случай, когда организовывал необычный похороны.

"Одна женщина хоронила бабушку, которая была творческой личностью. Захотела, чтобы в зале для прощания было, как дома. Привезли специфические мебель, вазы, книги, любимые вещи умершей. Бабушка любила бабочек и собирала их. Коллекцию развесили на стенах. Под конец церемонии в небо выпустили живых бабочек", - рассказал Минченко.

Большое интервью с Евгением Минченко уже доступно на Gazeta.ua. Узнаете специфику работы ритуальных служб.

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