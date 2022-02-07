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В Минздраве рассказали, отменят ли в Украине масочный режим

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В Минздраве рассказали, отменят ли в Украине масочный режим
Маска защищает даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций. Фото: pixabay.com

В этом году масочный режим в Украине не отменят, ведь маски защищают и от обычных острых респираторных вирусных инфекций.

В то же время они не останутся навсегда, заявил главный государственный санврач Игорь Кузин, передает "Фокус".

"Мне кажется, что этого не произойдет", - ответил он на вопрос о том, какова вероятность, что в конце этого года в Украине отменят масочный режим.

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В дальнейшем общая рекомендация останется, хотя уже и без какой-то административной ответственности за ее невыполнение.

"Если речь пойдет об эндемичности коронавирусной болезни, то обязательства использовать маску в запертых помещениях могут отменить. Но посмотрим, например, на страны Азии, где еще до пандемии носили маски в метро или другом общественном транспорте. В условиях скопления людей они хорошо защищают от вирусных инфекций", - сказал Кузин.

За прошлые сутки, 6 февраля, зафиксировали 23 378 новых случаев Covid-19 в Украине. Среди новых больных - 2242 ребенка и 394 медработника. 2699 человек были госпитализированы. 115 умерли. 5024 человека выздоровели.

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