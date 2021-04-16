В Минздраве рассказали, будут ли остатки Covid-вакцины Pfizer

Вакцину Pfizer вводят внутримышечно. Фото: Reuters

Первые прививки Covid-вакциной Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech начнутся 18 апреля. При этом никаких остатков препарата не будет.

117 тыс. доз вакцины, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer, разделят на две прививки в течение 25 дней. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Четко и понятно распланировано, кто вакцинируется. Прививки будут делать в домах престарелых. После этого вакцинируется Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба как критические для государства инфраструктуры", - сказал он.

Вакцину Pfizer вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы препарата с интервалом в три недели.

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16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины против Covid-19 компаний Pfizer и BioNTech. Спецрейс доставил в Киев 117 тыс. доз, которыми планируют прививать жителей и работников домов для пожилых людей.