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четверг, 23 мая 2019 23:50

В международном аэропорту "Киев" открыли новый терминал
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Новый терминал в Жулянах
Новый терминал в Жулянах
Новый терминал в Жулянах
Новый терминал в Жулянах

В аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского открыли новое крыло международного терминала А площадью 9500 кв. метров.

Это расширение увеличило общую площадь терминала с 14 200 до 23 700 кв. метров. Как уточнил совладелец управляющей компании "Мастер-Авиа" Денис Костржевский, пропускная способность на вылет выросла с 520 до 1040 пассажиров в час.

В новом крыле на первом этаже разместили 23 дополнительных стойки регистрации и шесть пунктов контроля на авиационную безопасность. На втором этаже размещены 12 стоек паспортного контроля, дополнительные площади под магазины Duty Free, кафе и четыре выхода на посадку.

Проект расширения пропускной способности также включал строительство парковки перед новым крылом терминала, рассчитанного на размещение 135 автомобилей.

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По оценке инвестора аэропорта Василия Хмельницкого, работы обошлись в 630 млн. грн, которые были реинвестированы в предприятие в счет полученной прибыли.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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