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воскресенье, 02 июня 2019 22:41

В метро будут строить подъемники и лифты

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В метро будут строить подъемники и лифты
Приняли новые строительные нормы. Фото: Радио Свобода

С 1 сентября при реконструкции станций метро будут строить подъемники и лифты.

Требование по проектированию лифтов и подъемников вошло к новым государственно-строительным нормам, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Сегодня в Украине лишь несколько станций метро имеют хотя бы лифт на входе для того, чтобы человек с инвалидностью или мама с ребенком на коляске мог попасть внутрь. На этом безбарьерность метро заканчивается. В новых ГСН по проектированию метрополитенов мы прописали четкие обязательные требования по созданию реальной безбарьерной профессиональной среды для всех. Нормы начнут действовать уже осенью", - написал Парцхаладзе.

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Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов согласно их назначения.

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