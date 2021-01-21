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пятница, 22 января 2021 18:47

В ледяном озере погибли лебеди

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На Ровенщине в ледяной воде Островского озера погибли лебеди.

Птицы зимовали там и в прошлом году, но этой зимой замерзли, рассказали жители села Островск.

Автор: instagram.com/tupove_zarichne/
  Трое лебедей погибло.
Трое лебедей погибло.

"В том году озеро не замерзло, и лебеди зимовали на нем. Надеясь на то, что зима будет снова теплая и бесснежная, они не улетели и остались зимовать. А когда ударили сильные морозы, люди испугались что лебеди погибнут. А потому в воскресенье, 17 января, обратились за помощью в Национальный парк, чтобы вместе срочно отловить и спасти птиц, и затем доставить их к местам соответствующего содержания", - поделились они в соцсети.

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Люди ждали работников парка несколько часов, но их так и не было. Поэтому они решили спасать лебедей самостоятельно.

"Собственными силами отловить птиц в тот день не удалось. От 17 до 19 января местные жители без помощи сотрудников парка пытались спасти птиц, и вот наконец 19 января, когда лебеди были обессилены и не могли уже сопротивляться, люди смогли спасти двух лебедей, забрав их домой. А в ночь с 19 на 20 января на озере в селе Островск погибли 3 лебедя", - рассказали местные.

Автор: instagram.com/tupove_zarichne/
  Лебеди прошлого года также жимувалы на этом озере.
Лебеди прошлого года также жимувалы на этом озере.

Пару лебедей удерживает в сарае один из жителей села Островск.

В Одесской области спасли лебедей. Птицы примерзли к поверхности пруда.

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Дата
22
января

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