В Крыму начали вакцинацию - российской вакциной

В первый день планируют провакцинировать 30-50 человек. Фото: pixabay.com

На оккупированном полуострове Крым объявили о начале вакцинации от коронавируса.

Прививки будут проводить российской вакциной, сообщили в пресс-службе оккупационной власти Крыма.

"Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, поступившей сегодня в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек", - говорится в сообщении.

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Первыми вакцину получат медработники из группы риска. В первый день планируют провакцинировать 30-50 человек.

Отмечается, что в ближайшее время в Крым доставят дополнительно тысячу доз вакцины. Вакцинацию будут проводить в поликлиниках.

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