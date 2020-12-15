В Крыму начали вакцинацию - российской вакциной

 
Ексклюзивы
1/5
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 423
Эксперт объяснил, смогла ли бы Санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы Санепидслужба остановить распространение коронавируса
Просмотров: 144
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 567
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 270
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 657
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1314
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 675
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4500
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4761
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
7
4
6
6
3
&quot;Супер Топ-модель по-украински&quot;: финалистками реалити стали 3 участницы
"Супер Топ-модель по-украински": финалистками реалити стали 3 участницы
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии
Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Видео
Все видео
Эксперт объяснил, смогла ли бы Санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы Санепидслужба остановить распространение коронавируса
Работу АЭС навсегда остановили по приказу президента
Работу АЭС навсегда остановили по приказу президента
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 468
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 900
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 297
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2313
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1089
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 198
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
вторник, 15 декабря 2020 13:38

В Крыму начали вакцинацию - российской вакциной

  Комментировать
В Крыму начали вакцинацию - российской вакциной
В первый день планируют провакцинировать 30-50 человек. Фото: pixabay.com

На оккупированном полуострове Крым объявили о начале вакцинации от коронавируса.

Прививки будут проводить российской вакциной, сообщили в пресс-службе оккупационной власти Крыма.

"Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, поступившей сегодня в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская медицина под угрозой

Первыми вакцину получат медработники из группы риска. В первый день планируют провакцинировать 30-50 человек.

Отмечается, что в ближайшее время в Крым доставят дополнительно тысячу доз вакцины. Вакцинацию будут проводить в поликлиниках.

Тесты на коронавирус могут показывать неправду. 30% ПЦР-тестов показывают отрицательный результат, даже при выраженной болезни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Крыму начали вакцинацию - российской вакциной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

Работу АЭС навсегда остановили по приказу президента

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 33311
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 19054
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 9 Просмотров: 14348
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 13167
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 13007
Общество
Над столицей появится сверхпрочный флаг
Над столицей появится сверхпрочный флаг Просмотров: 306
Туманы и недоброжелательный гололед покроют Украину
Туманы и недоброжелательный гололед покроют Украину Просмотров: 36
"Супер Топ-модель по-украински": финалистками реалити стали 3 участницы
"Супер Топ-модель по-украински": финалистками реалити стали 3 участницы
7
 Просмотров: 4428
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19 Просмотров: 972
Эксперт объяснил, смогла ли бы Санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы Санепидслужба остановить распространение коронавируса
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
13
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
9
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
9
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
3
Арестовали 40 националистов
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
Голосов: 54403
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть