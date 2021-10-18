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понедельник, 18 октября 2021 09:52

В красную зону карантина попали пять областей

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Пять регионов Украины достигли красного уровня эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом. С 18 октября в зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области.

В оранжевую зону входят: Киев, Киевская, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области, говорится на сайте Министерства здравоохранения.

Автор: Минздрав
  В красной зоне карантина оказались пять областей
В красной зоне карантина оказались пять областей

В регионах красной зоны запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров и ТРЦ. Могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки. Ограничения для транспорта местные власти могут ввести по своему усмотрению.

Автор: Минздрав
  Ограничение красной зоны
Ограничение красной зоны

В желтой зоне находятся Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская, Ровенская и Тернопольская области.

Автор: Минздрав
 

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Кабинет министров утвердил ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым и красным уровнем эпидопасноти. Новые правила перевозок вступают в силу с 21 октября и будут касаться только межобластного транспорта. Для поездок между областями пассажирам нужен зеленый сертификат о вакцинации - две дозы вакцины, или отрицательный ПЦР или экспресс-тест, сделанный за 72 ч.

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Дата
18
октября

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