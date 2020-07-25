В Киеве "заминировали" жилой дом - СМИ

Аноним заявил о заминировании жилого дома. Фото: Скриншот с видео

В Киеве в субботу, 25 июля, сообщили о заминировании жилого дома.

О заминировании дома на проспекте Владимира Маяковского, 24б на Троещине сообщил аноним. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

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"Срочное сообщение с Троещины - говорят, что кто-то анонимно позвонил в полицию и сказал, что дом по адресу Маяковского, 24б заминированный", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли правоохранители и "скорая допоиога". Ожидаются специалисты-взрывотехники.

В Полтаве задержали женщину, которая систематически сообщала о взрывчатке в одном из зданий Шевченковского района Киева. На все вызовы выезжали следственно-оперативные группы, спасатели, врачи и работники взрывотехнической службы. Тщательно проверяли помещения и прилегающую территорию. Никаких подозрительных предметов или веществ не находили.