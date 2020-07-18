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суббота, 18 июля 2020 17:19

В Киеве выбрали Бизнес-леди 2020
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В Киеве выбрали Бизнес-леди 2020. Церемония вручения премии "Створено жінками" состоялась в UNIT.City 16 июля.

Предпринимательницу года в Украине выбирали во второй раз. Инициатор премии — комитет бизнес-леди Франко-украинской торгово-промышленной палаты. Во Франции равенство мужчин и женщин стало одной из самых важных частей государственной повестки в период президентства Эммануэля Макрона. Внедрение активной политики феминизации дало результаты — 40% предприятий во Франции сегодня руководят женщины. В Украине французские компании также активно прилагают усилия в содействии женскому предпринимательству. Премия "Створено жінками" — часть этой большой программы. Ежегодно Франко-украинская торгово-промышленная палата отмечает вклад женщин, которые основали собственные компании в Украине. Важная миссия премии — мотивировать на активные действия тех, кто еще только мечтает о первых шаг в предпринимательстве.

В этом году в шорт-лист Премии вошли одиннадцать номинанток, среди них: инклюзивный кафетерий, производители полезных сладостей и украинской одежды, инновационные платформы, социальные и благотворительные проекты, агрокорпорация, компания по производству деревянной упаковочной тары, сети ресторанов и винных баров.

"Я искренне рад тому, что количество участниц нашего конкурса увеличивается. Ведь речь не только о продвижении равенства между мужчинами и женщинами, но и о поощрении женского предпринимательства, как это сейчас происходит во Франции. Это позволяет развивать в Украине сеть предприятий, внося свой огромный вклад в украинскую экономику в целом. Как и остальные развитые страны, оказавшись в сложных обстоятельствах экономического кризиса в связи с пандемией, Украина просто не может рассчитывать только на половину своего населения. Было бы неправильно оставлять в стороне огромный креативный потенциал, которым обладают женщины", - Этьен де Понсен, посол Франции в Украине, почетный президент жюри.

Финальные места премии в этом году разделились таким образом:
Третье место — Анастасия Журавель, соучредительница социального проекта и первого украинского благотворительного магазина Ласка;
Второе место — Катерина Германн, соучредительница бренда украинских платьев-вышиванок My Sleeping Gypsy;
Первое место — Евгения Николайчук, соучредительница и управляющий партнер сети винных баров, представляющие украинских виноделов - Like a local's wine bar;

Выбрали Бизнес-леди 2020.
Выбрали Бизнес-леди 2020.
Выбрали Бизнес-леди 2020.
Выбрали Бизнес-леди 2020.
Выбрали Бизнес-леди 2020.

Кроме титула Бизнес-леди 2020, победительница получила денежный приз в размере 100 тыс.грн на развитие своего бизнеса, членство во Франко-украинской торгово-промышленной палате сроком на один год, а также поездку в Париж, с возможностью посетить управляющие офисы крупных французских компаний.

"Скажу честно: писать законопроект о мужских декреты в Украине было проще, чем выбрать победительницу этого конкурса, все заявки были очень сильными. Я рада, что конкуренция в сфере женского предпринимательства действительно присутствует и благодарна Франко-украинской торгово-промышленной палате и посольству Франции за продвижения гендерной политики и развитие женского лидерства в Украине ", - рассказала Марина Бардина, народный депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Равные возможности ".

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