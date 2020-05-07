В Киеве возобновят работу 13 агрорынков. Адреса

С 8 мая в столице возобновят работу 13 агропродовольственных рынков.
Все они обеспечили выполнение противоэпидемических требований, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.
Возвращаются к работе рынки по таким адрессам:
"Феофановский", ул. Академика Заболотного, 48-А;
"Демеевский", ул. Изюмская, 1;
"Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65;
"Маяк", ул. Попудренко, 90/2;
"Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
"Печерский рынок", площадь Печерская, 1;
"Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
"Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
"Левобережный", ул. Сверстюка, 3;
"Дарница", ул. Попудренко, 5,
"Путь", ул. Зодчих, 52/1;
"Коллибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
"Борщаговский", ул. Зодчих, 58.
В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.
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В частности, на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, рынок должен обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
По состоянию на 7 мая в Киеве начали работать 10 продовольственных рынков.
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