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четверг, 07 мая 2020 23:14

В Киеве возобновят работу 13 агрорынков. Адреса

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В Киеве возобновят работу 13 агрорынков. Адреса
В Киеве рынки восстанавливают работу. Фото: agroday.com.ua

С 8 мая в столице возобновят работу 13 агропродовольственных рынков.

Все они обеспечили выполнение противоэпидемических требований, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

Возвращаются к работе рынки по таким адрессам:

"Феофановский", ул. Академика Заболотного, 48-А;

"Демеевский", ул. Изюмская, 1;

"Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65;

"Маяк", ул. Попудренко, 90/2;

"Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;

"Печерский рынок", площадь Печерская, 1;

"Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;

"Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

"Левобережный", ул. Сверстюка, 3;

"Дарница", ул. Попудренко, 5,

"Путь", ул. Зодчих, 52/1;

"Коллибрис", ул. Л. Курбаса, 6;

"Борщаговский", ул. Зодчих, 58.

В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

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В частности, на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, рынок должен обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

По состоянию на 7 мая в Киеве начали работать 10 продовольственных рынков.

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