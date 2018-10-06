В Киеве сотни людей требуют узаконить ношение оружия

В Киеве сотни людей вышли на марш "за право на самозащиту".

По данным организаторов, такой же марш проходит и на площади Конституции в Харькове. Об этом сообщает Громадское радио.

Походка с флагами стартовала в киевском парке Шевченко, участники требуют узаконить ношение оружия. Правоохранители сообщили, что в акции в зал участие 200 человек, однако организаторы заявляют о 1000 участников.





Кроме того, организаторы заявили, что аналогичная акция проходит на площади Конституции в Харькове.

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В Украине проходит марш "за право на самозащиту". Фото: Громадское радио

В ноябре на военную службу в небоевые военные части планируют призвать 1000 офицеров запаса. Речь идет о призыве выпускников военных кафедр вузов.