В Киеве под посольством США в Украине состоялась акция за экстрадицию в Америку олигарха Игоря Коломойского, которому инкриминируют хищение и отмывание миллиардов долларов Приватбанка.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Акция-протест состоялась, чтобы подтолкнуть украинские правоохранительные органы и президента Владимира Зеленского инициировать проверку фактов от ФБР, и если они подтвердятся привлечь к ответственности в Украине или экстрадировать Коломойского в США.

При этом активисты заявляют, что, зная о его тесной дружбе с действующей властью, становится трудно поверить, что украинская власть будет помогать США в привлечении олигарха к ответственности.