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четверг, 21 января 2021 18:50

В Киеве прошел митинг против содействия Минюстом Юре Енакиевскому

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  Демонстранты перед Офисом противодействия рейдерству скандировали: "малюська - министр юстиции ДНР". Фото: Аpostrophe
Демонстранты перед Офисом противодействия рейдерству скандировали: "малюська - министр юстиции ДНР". Фото: Аpostrophe

В Киеве под зданием Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины состоялся митинг в защиту рынка Столичный, участники акции призывали власть не нарушать закон в интересах Юрия Иванющенко.

Об этом сообщает "Апостроф ТВ".

Так, присутствующий на митинге представитель "Правого Сектора" Иван рассказал о целях проведения акции. По его словам, недвижимость рынка Столичный через Минюст планируют передать предыдущим собственникам – представителям окружения беглого президента Януковича, которых связывают с незаконными формированиями ЛДНР. Они довели рынок до банкротства. Имущество рынка было законно переоформлено на кредиторов рынка.

 

 

"На сегодня проходит акция, чтобы привлечь внимание к нашему министру юстиции господину Малюське, который покрывает своего заместителя Горовца. Сейчас будет проходить заседание комиссии относительно имущества рынка Столичный, об его уже принудительной передачи бывшим управленцам. Предварительно это был некий Юра Енакиевский. Мы требуем того, чтобы министр успокоил своего заместителя. И по сути, если он покрывает все это, то заслуживает, чтобы уйти в отставку, а возможно, и быть привлеченным к ответственности. Призываем работников (Минюста) обратить внимание. Было расследование, и дело длится не один день и не первый месяц", - отметил представитель "Правого сектора".

Демонстранты на акции перед Офисом противодействия рейдерству скандировали: "Малюська, угомони своего Горовца", "Малюська, Горовец, вам "столичный" конец" и "Малюська - министр юстиции ДНР".

Также на акции присутствовал народный депутат 7-го созыва ВРУ Эдуард Леонов.

"Украинские суды хотя бы на 7-й год после Революции достоинства начали принимать решения, чтобы лишать незаконно нажитого имущества Юру Енакиевского. Мы благодарны, что побратимы собрались и хотим зайти и спросить у комиссии по противодействию рейдерству, как они так противодействуют рейдерству, действуя в интересах Юры Енакиевского - главного рейдера Украины", - указал он.

В Киеве началась бессрочная акция протеста возле рынка Столичный под лозунгом "Продаешь и покупаешь на Столичном - финансируешь войну на Донбассе".

Апостроф
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