В Киеве почтили погибшего журналиста Павла Шеремета

Фото: pravda.com.ua

Утром 20 июля на месте гибели журналиста Павла Шеремета собираются его коллеги и друзья, чтобы почтить его память.

Среди людей есть депутаты Верховной Рады, активисты. Также сюда пришла посол США Мари Йованович, сообщает "Украинская правда".

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Люди несут цветы, некоторые держат черные таблички с датой гибели журналиста и надписью "Павел Шеремет. 2 года. Убийцы до сих пор не найдены".

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.